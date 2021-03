Barcellona | è il giorno delle elezioni presidenziali | anche Messi al voto VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Aè il gran, che stabiliranno chi sarà il successore di Bartomeu alla guida del club blaugrana. In corsa Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa, con il verdetto che dovrebbe arrivare in tarda serata. Al, in corso al Camp Nou, si sono presentatii giocatori del Barça attuale, compreso il capitano Leo. L’argentino è arrivato con il figlio, a cui ha concesso l’onore di infilare la busta nell’urna. Per chi avrà votato? Lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, è il giorno delle elezioni del nuovo presidente: il voto di #Messi (FOTO e VIDEO) - fabio200908 : giorno di elezioni al Barcellona - Daniele20052013 : Barcellona, è il giorno della svolta con le elezioni: Laporta favorito. Da Messi e Xavi al mercato, tutti gli scena… - hugmeidol : Su una cosa devo ringraziare Ibra: quel famoso giorno del 2009 quando ha deciso di andare al Barcellona. #Sanremo2021 - CassandraTesta : [Memories] Cosa vedere a #Barcellona in un giorno? @VisitBCN_IT -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona giorno

Calciomercato.com

Oggi ileleggendo il suo 42° presidente intraprenderà una nuova strada. Futuro incerto, ... Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni...Domani, però, tutte le attenzioni saranno sulla capitale catalana: vanno in scena le elezioni per il 42° presidente della storia del. Unche, senza mezzi termini, scrive la storia ...Leo Messi si è presentato al Camp Nou per votare il successore di Bartomeu alla presidenza del club (FOTO e VIDEO) ...Oggi è un grande giorno in casa Barcellona. Sono in corso, al Camp Nou, le elezioni presidenziali per capire chi sarà il nuovo presidente del club blaugrana dopo Bartomeu. Ci ...