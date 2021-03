Barbara D'Urso pazza di Willie Peyote, ma lui la sbeffeggia in conferenza stampa (Di domenica 7 marzo 2021) Tra i 13 milioni di telespettatori che ieri hanno seguito la Finale del Festival di Sanremo 2021 c'era anche Barbara d'Urso. La conduttrice Mediaset ha pubblicato su Instagram alcuni pensieri sulle sue performance preferite, da quella di Arisa a quella di Malika Ayane, fino a quelle dei Coma Cose e di Willie Peyote. Proprio una Storia che vede protagonista quest'ultimo ha scatenato un mezzo putiferio sul web dove non sono mancati gli sfottò per Barbarella che, dopo la chiusura di Live - Non è la D'Urso, non sta vivendo un grandissimo momento. Lo scivolone di Barbara D'Urso sul ritornello di Mai dire Mai In particolare la conduttrice di Pomeriggio 5 ha commesso una gaffe fraintendendo la parola «hype» contenuta nella canzone di Willie ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Tra i 13 milioni di telespettatori che ieri hanno seguito la Finale del Festival di Sanremo 2021 c'era anched'. La conduttrice Mediaset ha pubblicato su Instagram alcuni pensieri sulle sue performance preferite, da quella di Arisa a quella di Malika Ayane, fino a quelle dei Coma Cose e di. Proprio una Storia che vede protagonista quest'ultimo ha scatenato un mezzo putiferio sul web dove non sono mancati gli sfottò per Barbarella che, dopo la chiusura di Live - Non è la D', non sta vivendo un grandissimo momento. Lo scivolone diD'sul ritornello di Mai dire Mai In particolare la conduttrice di Pomeriggio 5 ha commesso una gaffe fraintendendo la parola «hype» contenuta nella canzone di...

