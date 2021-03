Bar, ristoranti e sport: le regole della zona rossa (Di domenica 7 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo la Campania diventerà zona rossa come Basilicata e Molise, con la stretta che riguarderà anche alcune zone in altre regioni: ecco cosa si può fare e cosa no nella fascia più alta di . Leggi su today (Di domenica 7 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo la Campania diventeràcome Basilicata e Molise, con la stretta che riguarderà anche alcune zone in altre regioni: ecco cosa si può fare e cosa no nella fascia più alta di .

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti Effetto Dpcm: da domani in Italia rimarranno chiusi 2 ristoranti su 3 Ancora più grave la situazione nelle zone rosse ed arancion i dove è sempre proibito il servizio al tavolo e al bancone con un ulteriore colpo a bar, ristoranti e agriturismi che travolge a valanga ...

Campania in zona rossa da domani: ecco le attività che resteranno aperte Tempo di Lettura: 5 minuti Da domani e fino al prossimo 21 marzo Resta Chiusa la somministrazione al bancone e ai tavolini delle attività di ristorazione (bar, pizzerie e ristoranti). Resta aperta la consegna a domicilio senza limiti di orario. Dalle ore 5 alle ore 18 resta consentita alle attività di ristorazione la vendita per asporto, ma con divieto ...

Bar, ristoranti e sport: le regole della zona rossa Today.it Oltre mezzo milione per le micro-imprese del territorio Pubblicato il bando comunale con i codici Ateco interessati Contributo di mille euro, domanda entro il 31 marzo ...

Suolo pubblico, prorogata l’esenzione Del Giudice e Cipolli proporranno al consiglio comunale una modifica del regolamento per prolungare ulteriormente la misura ...

