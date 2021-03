Avellino-Paganese: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Avellino-Paganese in campo oggi al “Partenio-Lombardi” a partire dalle 17.30 per la 29a giornata del campionato di Serie C girone C. Irpini in grande forma, non vogliono rallentare, mentre gli ospiti dovranno battersi con unghie e denti per uscire dalla zona playout. Il momento dell’Avellino La formazione di Braglia arriva alla gara odierna, dopo la preziosa vittoria ottenuta mercoledì scorso sul campo del Catanzaro, domato con il gol-partita di Bernardotto, arrivato nel crorso dei primi 45 minuti di gioco. L’Avellino, secondo in classifica con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), con il successo di quattro giorni fa, ha ulteriormente allungato la propria striscia positiva, che ora conta 9 vittorie, e 2 pareggi. L’ultima volta che gli irpini sono usciti dal campo senza punti, di fatto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)in campo oggi al “Partenio-Lombardi” a partire dalle 17.30 per la 29a giornata del campionato di Serie C girone C. Irpini in grande forma, non vogliono rallentare, mentre gli ospiti dovranno battersi con unghie e denti per uscire dalla zona playout. Il momento dell’La formazione di Braglia arriva allaodierna, dopo la preziosa vittoria ottenuta mercoledì scorso sul campo del Catanzaro, domato con il gol-partita di Bernardotto, arrivato nel crorso dei primi 45 minuti di gioco. L’, secondo in classifica con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), con il successo di quattro giorni fa, ha ulteriormente allungato la propria striscia positiva, che ora conta 9 vittorie, e 2 pareggi. L’ultima volta che gli irpini sono usciti dal campo senza punti, di fatto, ...

Advertising

CampaniaCalcio : Campania-based teams in action tomorrow: NAPOLI-Bologna Vibonese-CASERTANA Palermo-JUVE STABIA AVELLINO-PAGANESE TURRIS-Foggia ?? - anteprima24 : ** ##Avellino-#Paganese, le probabili formazioni ** - usavellino1912_ : ?? - CONVOCATI - ?? Avellino ?? Paganese ?? Stadio Partenio - Lombardi ?? Avellino (AV) ?? Domenica 7 Marzo 2021 ? 17.… - bassairpinia : US Avellino. 17 i convocati per la gara di domani contro la Paganese. - - NunzioMarrazzo : Avellino. I convocati di Braglia per la gara con la Paganese: rientra Aloi, fuori in sette ???????? #Avellino,… -