Avellino | Braglia | “Vittoria importante | ma teniamo antenne dritte”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Inarrestabile. La squadra di Pierovince ancora e si porta a soli 7 punti dalla capolista Ternana. Blindato il secondo posto in classifica, dopo la sconfitta del Bari, rimediata in casa con il Potenza. “Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare lo spazio giusto – ammette il tecnico – La Paganese si è chiusa bene mentre noi attaccavamo solo per via centrali. Nel secondo tempo la partita è cambiata. Loro sono calati, mentre noi siamo stati più bravi nel palleggio e nella qualità del gioco. In questo momento della stagione non esistono partite semplici. Bisogna tenere lealtrimenti ci si può far male contro chiunque”. Unafrutta della prestazione del gruppo: “Oltre all’euforia c’è una buona base – dichiara – ...