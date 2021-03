Avanguardia a Sanremo, le canzoni per cui il Festival non era pronto (Di domenica 7 marzo 2021) Oggi, il Festival di Sanremo, nel bene e nel male, ci ha abituato un po' a tutto, ma ci sono stati anni, nemmeno lontani, in cui dall'Ariston sono passate canzoni troppo strane per essere comprese o così avanti che la platea non è stata in grado di apprezzarle. Abbiamo raccolto in questa playlist le sanremesi atipiche che meritano di essere riascoltate. «Rospo» (Quintorigo) È il 1999, quando sul palco di Sanremo sbarcano cinque alieni, i romagnoli Quintorigo. Sin dall’attacco, il rollercoaster vocale del loro leader, John De Leo, sembra realmente provenire da un’altra galassia. Con molta probabilità, si tratta della stessa da cui arrivava anche Demetrio Stratos. Il sound inafferabile del loro Rospo - violino, violoncello, contrabbasso e sax alle prese con jazz, rhythm’n’blues, classica e pop - lo pagheranno con un ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Oggi, ildi, nel bene e nel male, ci ha abituato un po' a tutto, ma ci sono stati anni, nemmeno lontani, in cui dall'Ariston sono passatetroppo strane per essere comprese o così avanti che la platea non è stata in grado di apprezzarle. Abbiamo raccolto in questa playlist le sanremesi atipiche che meritano di essere riascoltate. «Rospo» (Quintorigo) È il 1999, quando sul palco disbarcano cinque alieni, i romagnoli Quintorigo. Sin dall’attacco, il rollercoaster vocale del loro leader, John De Leo, sembra realmente provenire da un’altra galassia. Con molta probabilità, si tratta della stessa da cui arrivava anche Demetrio Stratos. Il sound inafferabile del loro Rospo - violino, violoncello, contrabbasso e sax alle prese con jazz, rhythm’n’blues, classica e pop - lo pagheranno con un ...

Advertising

ElisewinTrut : @CdGherardesca lo vogliamo direttore di #Sanremo2022 per un vero Sanremo all'avanguardia e come madrina @veragemma7 grazieeeeee - mercuriocromo_ : Ma Malika a cosa pensavi quando hai deciso di portare una canzone sulla masturbazione femminile a Sanremo? Ti vogli… - __nohate : Ieri ho avuto il piacere di partecipare alla conferenza stampa dei Måneskin. Li ho trovati dei ragazzi davvero incr… - heyfederer : Per quell’altro sono così avvelenata che potrei scrivere un saggio di 5000 parole su quanto il testo sia di un boom… -