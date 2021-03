Atletico Madrid-Real Madrid, Zidane: “Siamo vivi e lotteremo ancora per vincere la Liga. Rigore non dato? Vi dico la mia” (Di domenica 7 marzo 2021) Il derby madrileno è terminato uno a uno.Liga, Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: il derby dei bomber lo decidono Suarez e Benzema. La classificaZinédine Zidane deve ringraziare Karim Benzema se il match contro i rivali dell'Atletico Madrid non si è concluso in favore di quest'ultimi. Il bomber francese ha mostrato tutta la sua bravura da vero rapinatore d'area di Rigore agganciando un bel passaggio di Casemiro e concludendo all'angolino in basso a sinistra. Liga pertanto ancora aperta e Blancos che possono sognare una remuntada sulla stessa squadra del Cholo Simeone. A margine del pari maturato al Wanda Metropolitano, Zidane ha così ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Il derby madrileno è terminato uno a uno.1-1: il derby dei bomber lo decidono Suarez e Benzema. La classificaZinédinedeve ringraziare Karim Benzema se il match contro i rivali dell'non si è concluso in favore di quest'ultimi. Il bomber francese ha mostrato tutta la sua bravura da vero rapinatore d'area diagganciando un bel passaggio di Casemiro e concludendo all'angolino in basso a sinistra.pertantoaperta e Blancos che possono sognare una remuntada sulla stessa squadra del Cholo Simeone. A margine del pari maturato al Wanda Metropolitano,ha così ...

