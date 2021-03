Atletica | Tamberi | ‘non sono soddisfatto ma non ho rimpianti | bravo Nedasekau’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 marzo 2021) Torun, 7 mar. – (Adnkronos) – “È stata una finale europea che vale quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi arriverò secondo non uscirò, come non loqui, e rimane un po’ l’amaro perché avrei voluto una medaglia diversa al collo. Ma è difficile averequando si salta 2,35 che è una misura con cui di solito si porta a casa tutto, non oggi. Peròquasi più contento di essermi messo alla prova in una gara così difficile, con un avversario che ha saltato così in alto, piuttosto che in una finale come quella di due anni fa quando ho vinto con 2,32”. Gianmarcocommenta così il suo secondo posto ai campionati europei indoor di Torun. L'articolo proviene da Ildenaro.it.