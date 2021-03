Atletica, Gianmarco Tamberi vola a 2.35 ma non basta per la vittoria. Argento agli Europei Indoor, vince Nedasekau (Di domenica 7 marzo 2021) Gianmarco Tamberi si è dovuto accontentare della medaglia d’Argento nel salto in alto agli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. Si tratta di un secondo posto un po’ amaro, perché a un certo punto sembrava che l’azzurro avesse in tasca il titolo continentale. Il livello della gara è stato elevatissimo e il duello finale con Maksim Nedasekau è stato palpitante, degno di una finale mondiale od olimpica. Il bielorusso sfila la corona dal capo dell’azzurro, il quale non riesce a confermarsi Campione d’Europa nonostante un salto di lusso a 2.35 metri. Normalmente con questa misura si vince a livello europeo, non oggi perché l’avversario del ribattezzato Gimbo ha tirato fuori un inatteso 2.37 quando era con le spalle al ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)si è dovuto accontentare della meda d’nel salto in alto2021 dileggera. Si tratta di un secondo posto un po’ amaro, perché a un certo punto sembrava che l’azzurro avesse in tasca il titolo continentale. Il livello della gara è stato elevatissimo e il duello finale con Maksimè stato palpitante, degno di una finale mondiale od olimpica. Il bielorusso sfila la corona dal capo dell’azzurro, il quale non riesce a confermarsi Campione d’Europa nonostante un salto di lusso a 2.35 metri. Normalmente con questa misura sia livello europeo, non oggi perché l’avversario del ribattezzato Gimbo ha tirato fuori un inatteso 2.37 quando era con le spalle al ...

