Atletica | Gianmarco Tamberi | “Come una finale olimpica Di solito con 2 35 si vince tutto | non ho rimpianti”

Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in alto agli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. Il secondo posto è un po' amaro, perché a un certo punto sembrava che l'azzurro avesse in tasca il titolo continentale. Il bielorusso Maksim Nedasekau ha sfila la corona dal capo dell'azzurro, il quale non riesce a confermarsi Campione d'Europa nonostante un salto di lusso a 2.35 metri. Normalmente con questa misura si vince a livello europeo, non oggi perché l'avversario del ribattezzato Gimbo ha tirato fuori un inatteso 2.37 quando era con le spalle al muro. Gianmarco Tamberi ha analizzato la sua prova ai microfoni della Fidal: "È stata una finale europea che vale quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi ..."

