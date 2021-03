Atletica, Europei Indoor: Duplantis e Mahuchikh volano, stoccate di Del Ponte e Mamona. Italia a secco in staffetta (Di domenica 7 marzo 2021) A Torun (Polonia) si sono conclusi gli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. Si sono assegnate le ultime medaglie di questa avvincente rassegna continentale al coperto. 60 METRI OSTACOLI (MASCHILE e FEMMINILE) – La cronaca delle due gare, medaglia di bronzo per Paolo Dal Molin. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis non delude e conquista una meritatissima medaglia d’oro, la sua prima a livello continentale in sala. Il Campione del Mondo e primatista mondiale con 6.18 metri ha saltato 5.60, 5.80 e 5.85 al primo tentativo. A quel punto la gara è già vinta, la impreziosisce con un meraviglioso 6.05 al secondo tentativo (record dei Campionati, battuto di un centimetro Renaud Lavillenie, il grande assente di oggi) e poi tenta il record del mondo in sala ma commette tre errori a 6.19 (il secondo di pochissimo). ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) A Torun (Polonia) si sono conclusi gli2021 dileggera. Si sono assegnate le ultime medaglie di questa avvincente rassegna continentale al coperto. 60 METRI OSTACOLI (MASCHILE e FEMMINILE) – La cronaca delle due gare, medaglia di bronzo per Paolo Dal Molin. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armandnon delude e conquista una meritatissima medaglia d’oro, la sua prima a livello continentale in sala. Il Campione del Mondo e primatista mondiale con 6.18 metri ha saltato 5.60, 5.80 e 5.85 al primo tentativo. A quel punto la gara è già vinta, la impreziosisce con un meraviglioso 6.05 al secondo tentativo (record dei Campionati, battuto di un centimetro Renaud Lavillenie, il grande assente di oggi) e poi tenta il record del mondo in sala ma commette tre errori a 6.19 (il secondo di pochissimo). ...

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? Europei di Torun: Jacobs vince l'oro nei 60 metri L'azzurro centra anche il record italiano (6… - RaiSport : ?? #Torun2021: #Tamberi vola a 2,35, ma è argento ?? Il marchigiano migliora il 2,32 che gli valse l'oro a #Glasgow m… - Eurosport_IT : ARGENTO EUROPEO PER GIMBO ?????? Nella finale di salto in alto agli Europei Indoor di Torun Gianmarco Tamberi ha conq… - AbruzzoNomade : RT @Eurosport_IT: E SONO TRE! ?????? Il bronzo sui 60 metri ostacoli di Paolo Dal Molin vale la terza medaglia azzurra agli Europei Indoor: i… - Mandrak11654875 : RT @Eurosport_IT: ARGENTO EUROPEO PER GIMBO ?????? Nella finale di salto in alto agli Europei Indoor di Torun Gianmarco Tamberi ha conquistat… -