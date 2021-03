Atletica | Europei Indoor 2021 | Paolo Dal Molin torna a brillare | bronzo sui 60 ostacoli Luminosa Bogliolo sesta

(Di domenica 7 marzo 2021)Dalha conquistato una medaglia disui 60 metriaglidileggera. L’azzurro sale sul podio a Torun (Polonia), al termine di una gara in cui è stato grande protagonista alle spalle degli inarrivabili favoriti della vigilia, ovvero il francese Wilhem Belocian e il britannico Andy Pozzi. Il piemontese ha completato la sua fatica in 7.56 e si è così messo al collo la medaglia di, a otto anni di distanza dall’argento che aveva conquistato aglidi Göteborg 2013, quando firmò anche il record nazionale (7.51). Il 33enne èto ai suoi migliori livelli e oggi ha brillato, avendo la meglio sul lanciato nei ...

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'argento nella finale del salto in alto ai campionatiindoor in corso a Turun. L'azzurro ha chiuso con un salto a 2,35 che è inferiore solo a quello a 2,37 del bielorusso Maksim Nedasekau, l'avversario più atteso sulla strada per il gradino più ...- Marcell Jacobs vince la finale dei 60 metri in 6"47 ai campionatiindoor di Torun in Polonia stabilendo anche il nuovo record italiano (prec. 6"51) e la miglior prestazione mondiale ...TORUN - Nuovo aggiornamento dalla sessione mattutina della terza giornata di domenica 7 marzo degli Europei di atletica indoor di Torun. Trovate qui il programma completo. La finale dei 60hs femminili ...Nessun bresciano era mai andato nemmeno a medaglia prima di lui nel passato della rassegna, mentre l’unico italiano capace di primeggiare nei 60 era stato Stefano Tilli, 38 anni fa. Quello che sorpren ...