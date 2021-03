Assassin's Creed: il possibile futuro della serie tra Crociate e Guerra dei cent'anni! (Di domenica 7 marzo 2021) Il noto leaker j0nathan lancia svariati indizi sul futuro della saga di Assassin's Creed. Lo youtuber è famoso nell'ambiente del fandom di AC, avendo già in passato rivelato numerosi dettagli rivelatisi veritieri, confermando dunque la bontà delle sue fonti. Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, j0nathan non fa una dissertazione precisa su quel che sa: si limita a lanciare indizi, che naturalmente la community del gioco si è divertita a mettere insieme su Reddit. Tra questi indizi abbiamo degli oggetti, come una croce templare, una mappa di Corfù, città greca, un anello, e poi coordinate GPS, corrispondenti a Dubrovnik (in Croazia), Schleswig Holstein (in Germania) e Sofia (Bulgaria). Inoltre, un codice binario che corrisponde al numero 2022, dei codici colore corrispondenti ai colori blu, bianco e rosso, le ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021) Il noto leaker j0nathan lancia svariati indizi sulsaga di's. Lo youtuber è famoso nell'ambiente del fandom di AC, avendo già in passato rivelato numerosi dettagli rivelatisi veritieri, confermando dunque la bontà delle sue fonti. Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, j0nathan non fa una dissertazione precisa su quel che sa: si limita a lanciare indizi, che naturalmente la community del gioco si è divertita a mettere insieme su Reddit. Tra questi indizi abbiamo degli oggetti, come una croce templare, una mappa di Corfù, città greca, un anello, e poi coordinate GPS, corrispondenti a Dubrovnik (in Croazia), Schleswig Holstein (in Germania) e Sofia (Bulgaria). Inoltre, un codice binario che corrisponde al numero 2022, dei codici colore corrispondenti ai colori blu, bianco e rosso, le ...

