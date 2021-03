Ascolti tv | ecco quanto ha segnato la finale del Festival di Sanremo 2021

(Di domenica 7 marzo 2021) Anche la quinta ed ultima serata deldiè stata consegnata agli archivi, ma non prima di incoronare i suoi vincitori, i Måneskin. Secondo posto per Fedez e Francesca Michielin, mentre la medaglia d’argento va ad Ermal Meta. Vediamo ora come sono andati glidelladi: nella fascia 21.23-23.59, 49.9%di share con 13.203.000 spettatori; nella seconda parte, invece, 7.730.000 telespettatori con il 62,5% di share. La media deglidelladeldiè stata di 10.715.000 spettatori con uno share del 53.5%. Diamo ora uno sguardo alle ultime serate finali deldi: nel 2020, ...

Serata Finale Sanremo delle passate edizioni ecco gli ascolti ottenuti dal 2018 al 2014 nel corso della Quinta Serata del Festival: Sanremo 2018 Spettatori: 12.125.000 Share: 58.30%