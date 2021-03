Ascolti Sanremo finale, Amadeus: quinta serata meno vista dopo 2016 (Di domenica 7 marzo 2021) Ha ottenuto una media del 53,5% di share l'ultima puntata del Festival con Amadeus, dato più basso degli ultimi cinque anni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 7 marzo 2021) Ha ottenuto una media del 53,5% di share l'ultima puntata del Festival con, dato più basso degli ultimi cinque anni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

