Ascolti Sanremo 2021: serata finale del 6 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Amadeus - Sanremo 2021 Il Festival di Sanremo 2021 registra un'importante salita con la finale. La serata – in diretta su Rai 1 dalle 21:23 alle 1:59 (il dato dalle 2:00 alle 2:38 sarà rilevato negli Ascolti di domani) - è seguita da 10.715.000 spettatori, con uno share del 53.5% (ieri 8.014.000 – 44.7%). Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21:23 alle 23:50 – raccoglie 13.203.000 spettatori (49.94%), mentre la seconda – dalle 23:55 alle 1:59 – segna 7.730.000 spettatori (62.47%). L'anteprima Sanremo Smart – dalle 20:52 alle 21:28 – con le esibizioni dei primi quattro Big in gara (Ghemon, Gaia, Irama, Gio Evan) e l'omaggio di Fiorello a Little Tony conquista 10.975.000 spettatori, pari al 39.1% (ieri 9.601.000 – 33.8%).

