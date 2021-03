Ascolti Sanremo 2021, ecco quanto ha totalizzato la finale e il confronto con lo scorso anno (Di domenica 7 marzo 2021) Ascolti Sanremo 2021 – La quinta e ultima serata del Festival andata in onda su Rai1 il 6 marzo, ha ottenuto degli Ascolti in discesa rispetto allo scorso anno. La kermesse musicale è andata ben oltre le due di notte, momento in cui termina la rilevazione giornaliera dell’Auditel. Ascolti Sanremo 2021, ecco quanto ha totalizzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 7 marzo 2021)– La quinta e ultima serata del Festival andata in onda su Rai1 il 6 marzo, ha ottenuto degliin discesa rispetto allo. La kermesse musicale è andata ben oltre le due di notte, momento in cui termina la rilevazione giornaliera dell’Auditel.ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

