Arriva in Italia una nuova e rarissima variante del Covid 19 (Di domenica 7 marzo 2021) Nei laboratori di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, a Varese (Lombardia), è stata identificata nelle scorse ore una nuova e rarissima variante del Covid 19 che, almeno fino ad oggi, è stata descritta soltanto in un altro caso al mondo, in Thailandia. Che ci fosse qualcosa di diverso in uno dei tantissimi tamponi analizzati ogni giorno a Varese, l'equipe del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, guidati da Fabrizio Maggi, lo hanno notato subito. Il sequenziamento dell'intera proteina spike, quella parte del Sars Cov-2 che prende contatto con le cellule da invadere, ha rivelato infatti una struttura molecolare unica, diversa da tutte le altre, anche da quella delle altre varianti già individuate a Varese nelle settimane scorse, in alcuni casi per la prima volta in Italia.

