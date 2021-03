Arisa, la collana da 100mila euro alla finale di Sanremo 2021 non passa inosservata (Di domenica 7 marzo 2021) Se la sua voce e la sua nuova canzone “Potevi fare di più” hanno subito ammaliato il pubblico, lo stesso non si può dire dei suoi look. Arisa è stata una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo 2021 che si è appena concluso: sul palco dell’Ariston ha sfoggiato outfit diciamo così particolari, dal rosso fuoco al nero monacale per finire con un rosa carne decisamente nude. Proprio quest’ultimo look ha attirato l’attenzione perché sotto il colletto dell’abito di chiffon di Martin Margiela si è vista nitidamente una collana che non passa certo inosservata. Si tratta dell’iconica Juste un Clou, il “chiodo”, di Cartier, nella versione con diamanti. Il prezzo? 99mila euro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Se la sua voce e la sua nuova canzone “Potevi fare di più” hanno subito ammaliato il pubblico, lo stesso non si può dire dei suoi look.è stata una delle protagoniste di questo Festival diche si è appena concluso: sul palco dell’Ariston ha sfoggiato outfit diciamo così particolari, dal rosso fuoco al nero monacale per finire con un rosa carne decisamente nude. Proprio quest’ultimo look ha attirato l’attenzione perché sotto il colletto dell’abito di chiffon di Martin Margiela si è vista nitidamente unache noncerto. Si tratta dell’iconica Juste un Clou, il “chiodo”, di Cartier, nella versione con diamanti. Il prezzo? 99mila. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

