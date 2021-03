Arbitri Champions League, Juve - Porto a Kuipers (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA - La Uefa ha ufficializzato l'arbitro di Juve - Porto , gara di ritorno (2 - 1 per la squadra di Coinceiçao all'andata) degli ottavi di finale di Champions League in programma all'Allianz Stadium ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA - La Uefa ha ufficializzato l'arbitro di, gara di ritorno (2 - 1 per la squadra di Coinceiçao all'andata) degli ottavi di finale diin programma all'Allianz Stadium ...

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Champions Arbitri Champions League, Juve - Porto a Kuipers ROMA - La Uefa ha ufficializzato l'arbitro di Juve - Porto , gara di ritorno (2 - 1 per la squadra di Coinceiçao all'andata) degli ottavi di finale di Champions League in programma all'Allianz Stadium martedì 9 marzo (ore 21): sarà l'olandese Bjorn Kuipers , assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra e il quarto tuomo Bas Nijhuis.

Diretta/ Fortitudo Bologna Brindisi (risultato 0 - 0) streaming video tv: palla a due! ... MATCH AFFASCINANTE Fortitudo Bologna Brindisi , che viene diretta dagli arbitri Alessandro ... anche se deve dimenticare la recente sconfitta maturata in casa in Champions League e una Coppa Italia ...

Arbitri Champions League, Juve-Porto a Kuipers Corriere dello Sport.it Juventus-Lazio 3-1, il giudizio di dio: Morata a lezione da CR7 ALEX SANDRO 7 Quando la Juve prende il primo gol pensavamo di stare assistendo a una Civil War. BERNARDESCHI 6.5 Uno Spezia non fa primavera ma, a parte quella brutta discesa in fallo laterale, ci met ...

La Juve col "9" più moderno si lancia verso la Champions Troppo altalenante la stagione pandemica per dare giudizi universali, spesso smentiti subito, ma la Juve del secondo tempo devastante s’avvicina probabilmente a quella ideale. Qual è quella vera? Una ...

