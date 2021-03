Arabia Saudita, missile attacca impianto petrolifero della Aramco (Di lunedì 8 marzo 2021) Un drone ha lanciato un missile blastico su uno dei porti petroliferi più grandi del mondo. L’attacco è avvenuto dal mare Questa mattina un drone ha attaccato un porto petrolifero Saudita lanciando sugli impianti della Aramco un missile balistico. Si tratta di uno dei porti petroliferi, nell’Est del Paese, più grandi del mondo. Il missile L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Un drone ha lanciato unblastico su uno dei porti petroliferi più grandi del mondo. L’attacco è avvenuto dal mare Questa mattina un drone hato un portolanciando sugli impiantiunbalistico. Si tratta di uno dei porti petroliferi, nell’Est del Paese, più grandi del mondo. IlL'articolo proviene da Inews.it.

