Antonella Clerici, chi è Graziella, la compagna del padre: il loro rapporto speciale (Di domenica 7 marzo 2021) Non sempre le nuove compagne dei padri vengono accettate dai figli: eppure il rapporto tra Antonella Clerici e Graziella è unico. "Quando mia mamma venne a mancare, nel 1995, mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre due anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia, eravamo preoccupati per la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

