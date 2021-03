Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Mercoledì 10 Marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Anticipazioni UPAS della puntata del 10 Marzo 2021 Sempre più fatalmente attratto da Clara, Patrizio si ritroverà a fare i conti con la propria coscienza e con i sensi di colpa nei confronti di Rossella. Allarmato dai numerosi e misteriosi sabotaggi ai danni dei Cantieri, Ferri si attiva per cercare di capire chi ne sia l’autore. Un POSTO al SOLE è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli Cinzia Guzzi, Produttore Rai Fiction Daniela Troncelliti. Regia del blocco in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021)UPAS della puntata del 10Sempre più fatalmente attratto da Clara, Patrizio si ritroverà a fare i conti con la propria coscienza e con i sensi di colpa nei confronti di Rossella. Allarmato dai numerosi e misteriosi sabotaggi ai danni dei Cantieri, Ferri si attiva per cercare di capire chi ne sia l’autore. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli Cinzia Guzzi, Produttore Rai Fiction Daniela Troncelliti. Regia del blocco in ...

Advertising

zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2021: Roberto faccia a faccia con Lara. Ma è troppo tardi? - #Posto… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'8 marzo: Barbara pressa Alberto con le sue richieste - verdequetqverde : SCUSATE PIÙ PROTAGONISTA GLORIA NELLE ANTICIPAZIONI CHE QUEL POLLO CHE HA FATTO PURE SECONDO POSTO URLO #tzfalsissimo - __loveandlife_ : #Amici20 Scusate non ho letto le anticipazioni molto bene, chi è al primo posto? Non mi dite deddy per favore... - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 marzo. Ilaria rivela a Rossella di aver visto insieme Patrizio e Clara… -