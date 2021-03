Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Martedì 9 Marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Anticipazioni UPAS della puntata del 9 Marzo 2021 Rossella si affanna per riscrivere in tempo la sua tesi, inconsapevole che Ilaria stia cercando di minare sempre più la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano, di nuovo, pericolosamente vicini. Ferri si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali e cercherà di capire chi stia sabotando di proposito il lavoro. Un’ inaspettata apertura di Niko verso Susanna accende le speranze di Jimmy che i due possano tornare insieme. Un POSTO al SOLE è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021)UPAS della puntata del 9Rossella si affanna per riscrivere in tempo la sua tesi, inconsapevole che Ilaria stia cercando di minare sempre più la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano, di nuovo, pericolosamente vicini. Ferri si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali e cercherà di capire chi stia sabotando di proposito il lavoro. Un’ inaspettata apertura di Niko verso Susanna accende le speranze di Jimmy che i due possano tornare insieme. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio ...

