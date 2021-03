Anticipazioni UN POSTO AL SOLE dall’8 al 12 Marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va dall’8 al 12 Marzo 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5646, 5647, 5648, 5649,5650. Per i più curiosi, ecco le Anticipazioni! Anticipazioni UPAS dell’8 Marzo 2021 Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Diego l’esito del confronto con Don Giuseppe riguardo alla possibile società fra i due, e avrà anche modo di scoprire un lato inedito e più privato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che vaal 12. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5646, 5647, 5648, 5649,5650. Per i più curiosi, ecco leUPAS dell’8Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Diego l’esito del confronto con Don Giuseppe riguardo alla possibile società fra i due, e avrà anche modo di scoprire un lato inedito e più privato ...

