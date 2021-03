Anticipazioni Beautiful | Bridget torna per aiutare Bill Spencer!

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 marzo 2021) E’ tempo di ritorni nelle puntate americane di, infatti, molto presto vedremo che, la figlia di Eric Forrester e Brooke Logan (ovveroForrester) ritornerà a Los Angeles! Anche questa volta, come già accaduto in passato, non si tratterà di una permanenza lunga. La sorella di Rick, infatti, ci emozionerà solo per qualche puntata. Sappiamo già che, la donna appare solitamente in concomitanza di matrimoni o eventi, pronunciando soltanto qualche battuta o intervenendo nei dialoghi delle Logan e dei Forrester. Infatti, la sua presenza non modificherà molto la trama della soap opera americana, ma sarà di grande aiuto perSpencer. Scopriamo insieme perché. Trame americane, il ritorno diNegli episodi in questione, Brooke, felice, informerà la figlia della ritrovata ...