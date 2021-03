Andrea Zelletta confessa perché si fa chiamare Croccantino

Leggi su biccy

(Di domenica 7 marzo 2021)ieri pomeriggio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip dove è passato dall’essere un Comodino all’essere un. Non a caso, appena entrato in studio, ha chiesto alla conduttrice: “Silvia, hai mai avuto unin studio?“. La risposta, ovviamente, è stata negativa. Vi prego ma quanto è patatino #tzfalsissimo #croccantissimo pic.twitter.com/0i0m5rgRiF — zorzi stan account (@star3star3) March 6, 2021si chiama così? “” è infatti il soprannome con cui molti all’interno della casa chiamavano. A chiedere info sull’origine del nome è stata proprio la Toffanin che ha ...