Andrea Roncato, la rivelazione: "Un tempo pensavo solo a lei"

Andrea Roncato ha ammesso che un tempo non faceva altro che pensare a lei. Andrea Roncato, oggi compie 74 anni. Tempo fa l'attore ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha confessato di aver esagerato in molte cose. Prima fra tutte la cocaina e poi le donne. Inoltre aveva anche parlato della causa della rottura del matrimonio con Stefania Orlando.

L'almanacco di oggi 7 marzo

Santo Santa Felicita - Sono nati in questo giorno 1875 Maurice Ravel 1947 Andrea Roncato 1972 Alessandro Greco - Proverbio Tutti i troppi sono troppi - Accadde oggi 1937 a Chicago nasce la prima banca del sangue 1979 il Vaticano diffonde l'enciclica

