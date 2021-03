Ancona e Macerata già ci sono. Il virus dilaga a nord: anche la provincia di Pesaro verso la zona rossa (Di domenica 7 marzo 2021) Ancona - Dopo la provincia di Ancona e quella di Macerata, anche Pesaro Urbino è a un passo dalla zona rossa . Domani la Regione potrebbe decidere di estendere il provvedimento anche al nord delle ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 marzo 2021)- Dopo ladie quella diUrbino è a un passo dalla. Domani la Regione potrebbe decidere di estendere il provvedimentoaldelle ...

MauroMercantiMC : #covidhospital Marche L'ospedale Covid e gli altri ospedali delle prov Ancona e Macerata sono al collasso. 30 pazi… - Notiziedi_it : Ancona e Macerata rosse, Acquaroli ha firmato l’ordinanza - Rolfi39 : RT @TgrRai: #COVID19, Ancona e Macerata in #zonarossa dalla mezzanotte di oggi fino al 14 marzo. Firmata l'ordinanza dal presidente della @… - AnsaMarche : Covid: Marche, 836 positivi in 24ore, 40% 'contatti stretti'. Quasi 3/4 casi tra Ancona (51%) e Macerata (19%) ora… - EugenioBerto70 : Covid: ordinanza Marche, Ancona e Macerata in zona rossa -