America’s Cup, Team New Zealand ha accantonato le vele Batman? Con 17 nodi… (Di domenica 7 marzo 2021) Team New Zealand aveva fatto parlare molto di sé a metà febbraio, quando durante una sessione di allenamento provò le tanto chiacchierate vele Batman. Una soluzione copiata da American Magic, ideale per regatare con venti molto sostenuti. Si tratta di un accorgimento operato sulla randa, restringendola (restando nei limiti di regolamento) per essere più performanti quando la brezza si fa sostenuta. I detentori della America’s Cup avevano fatto spaventare i tifosi di Luna Rossa con quell’accorgimento, dal nome tanto significativo (a quelle vele è stato dato l’appellativo di “Batman” perché ricordano per la forma il celeberrimo supereroe), ma alla fine sembra che Peter Burling e compagni lo abbiano accantonato. I Kiwi, infatti, non hanno più impiegato le ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)Newaveva fatto parlare molto di sé a metà febbraio, quando durante una sessione di allenamento provò le tanto chiacchierate. Una soluzione copiata da American Magic, ideale per regatare con venti molto sostenuti. Si tratta di un accorgimento operato sulla randa, restringendola (restando nei limiti di regolamento) per essere più performanti quando la brezza si fa sostenuta. I detentori dellaCup avevano fatto spaventare i tifosi di Luna Rossa con quell’accorgimento, dal nome tanto significativo (a quelleè stato dato l’appellativo di “” perché ricordano per la forma il celeberrimo supereroe), ma alla fine sembra che Peter Burling e compagni lo abbiano. I Kiwi, infatti, non hanno più impiegato le ...

Advertising

zazoomblog : America’s Cup Luna Rossa oggi non si è allenata. Vento oltre i 20 nodi e rifinitura alla barca - #America’s #Rossa… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: programma Luna Rossa-New Zealand. Calendario orari date - #America’s #DIRETTA:… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: America's Cup, si parte. Al via dal 10 marzo - ItaliaRai : Ringraziamo e salutiamo Vasco Vascotto e il team Lunarossa, collegati a #sanremoconvoi dalla Nuova Zelanda ???? e ai… - SuperNova_212 : Quindicesimo cantante in gara su 26. Praticamente Aiello canterà quando iniziano le regate di America’s Cup. #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Trump, anche il golf Usa lo scarica: «Non giochiamo più sui suoi campi, sarebbe un danno per il brand Pga». Corriere della Sera