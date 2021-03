America’s Cup, Roberto Ferrarese: “Vedo equilibrio. Luna Rossa brava a non cadere nelle provocazioni” (Di domenica 7 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo prenderà il via la 36ma edizione dell’America’s Cup. Ad Auckland si affronteranno i Defender di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup. Si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: chi arriverà per primo a sette punti si aggiudicherà il trofeo. Negli ultimi giorni i neozelandesi hanno dato sfoggio di grande sicurezza, lasciando intendere che Te Rehutai lascerà presumibilmente solo le briciole agli italiani, come peraltro sempre accaduto nei confronti diretti del passato. Si tratta di una reale convinzione o piuttosto di un modo per intimidire Luna Rossa? Ne abbiamo parlato con Roberto Ferrarese, apprezzato commentatore tecnico dell’America’s Cup su SkySport: “Secondo me è pretattica per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo prenderà il via la 36ma edizione dell’Cup. Ad Auckland si affronteranno i Defender di Emirates Team New Zealand e, vincitrice della Prada Cup. Si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: chi arriverà per primo a sette punti si aggiudicherà il trofeo. Negli ultimi giorni i neozelandesi hanno dato sfoggio di grande sicurezza, lasciando intendere che Te Rehutai lascerà presumibilmente solo le briciole agli italiani, come peraltro sempre accaduto nei confronti diretti del passato. Si tratta di una reale convinzione o piuttosto di un modo per intimidire? Ne abbiamo parlato con, apprezzato commentatore tecnico dell’Cup su SkySport: “Secondo me è pretattica per ...

