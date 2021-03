America’s Cup | Luna Rossa oggi non si è allenata Vento oltre i 20 nodi e ritocchi alla barca

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) Mancano soltanto tre giorni all’inizio del match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Ormai è tutto pronto ad Auckland (Nuova Zelanda), dove mercoledì 10 marzo incomincerà l’attesissimo confronto trae Team New Zealand: da una parte il Challenger of Record, reduce dal dominio assoluto nella Prada Cup (4-0 in semifinale agli statunitensi di American Magic, 7-1 in finale ai britannici di Ineos Uk) che vuole mettere le mani sulla Vecchia Brocca e portarla in Italia per la prima volta nella storia; dall’altra il Defender, che cercherà in tutti i modi di rispondere agli attacchi avversari nel suo Golfo di Hauraki. Si preannuncia battaglia vera. I neozelandesi si sentono fortissimi e sicuri dei propri mezzi, praticamente convinti di vincere. Team Prada Pirelli, però, sembra avere ...