America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: chi è più veloce? Le previsioni in base al vento e ai nodi (Di domenica 7 marzo 2021) Tre giorni e sarà America's Cup. La 36ma edizione del trofeo sportivo più antico del mondo vedrà sfidarsi Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup dopo aver demolito prima gli statunitensi di American Magic (4-0) e poi gli inglesi di Ineos Team UK (7-1), ed i Defender di Emirates Team New Zealand. L'Italia non ha mai vinto questo trofeo nella sua storia, mentre i Kiwi inseguono la quarta affermazione dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. Da settimane si è ormai scatenato il dibattito su quale delle due barche sia più veloce. I precedenti pendono completamente a favore dei padroni di casa, che rappresentano una vera bestia nera per il Team Prada Pirelli: 5-0 nella Coppa America 2000, 5-0 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2007, 7-1 ancora nell'atto conclusivo del trofeo degli sfidanti nel 2013.

