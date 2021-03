America First bye bye. Così Polillo spiega l’intesa fra Usa e Ue (Di domenica 7 marzo 2021) Buone nuove sul fronte occidentale. Al momento si tratta solo di una tregua di quattro mesi: sufficiente, tuttavia, per invertire la corsa del pendolo tra Stati Uniti ed Europa, mettendo pace tra le due sponde dell’Atlantico. L’accordo appena realizzato tra il Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen e quello Americano Joe Biden prevede la sospensione dei dazi che erano stati posti sulle esportazioni di entrambi. Colpa: un contenzioso che durava fin dal 2004, quando era iniziato il contenzioso legale tra la Boeing e l’Airbus. La prima causa era stata intentata da Harry Stonecipher, numero uno di Boeing. In discussione gli aiuti di stato concessi da Francia e Spagna a favore di Airbus. La replica degli Europei non si era fatta attendere. Questa volta l’accusa era rivolta contro Boeing, per le stesse identiche ragioni. Entrambe le cause si era chiuse, ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Buone nuove sul fronte occidentale. Al momento si tratta solo di una tregua di quattro mesi: sufficiente, tuttavia, per invertire la corsa del pendolo tra Stati Uniti ed Europa, mettendo pace tra le due sponde dell’Atlantico. L’accordo appena realizzato tra il Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen e quellono Joe Biden prevede la sospensione dei dazi che erano stati posti sulle esportazioni di entrambi. Colpa: un contenzioso che durava fin dal 2004, quando era iniziato il contenzioso legale tra la Boeing e l’Airbus. La prima causa era stata intentata da Harry Stonecipher, numero uno di Boeing. In discussione gli aiuti di stato concessi da Francia e Spagna a favore di Airbus. La replica degli Europei non si era fatta attendere. Questa volta l’accusa era rivolta contro Boeing, per le stesse identiche ragioni. Entrambe le cause si era chiuse, ...

