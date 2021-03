Amanda Gorman | la poetessa di lotta e di sfilata

Leggi su panorama

(Di domenica 7 marzo 2021) Giovane, afroamericana, donna, democratica. Scrive versi mediocri, ma nessuno lo dice. Anzi, è così politicamente corretta da essere diventata una «figurina» intoccabile. Incensata da mezzo mondo in nome di un conformismo etico che non c'entra nulla con l'arte. I giornali e i siti che da qualche settimana continuano a incensarla si trovano ad affrontare un grave dilemma. Come chiamarla,o poeta? In teoria, trattandosi di una donna, dovremmo indicarla come. Ma è noto che quell'«essa» potrebbe suscitare indignazione presso i tifosi della lingua «sessualmente corretta». E di certo, quando si parla di, tutto si può fare tranne essere «scorretti». È giovane, è donna, è nera, è democratica: in pratica, è l'intoccabile per eccellenza, una sorta di panda del mondo letterario. Dunque ogni singola ...