Amadeus chiude il Festival di Sanremo con il botto di ascolti e riprende il discorso sull’Ama-Ter (Di domenica 7 marzo 2021) Amadeus spegne le luci del palco dell’Ariston e su tutto il Festival di Sanremo 2021, ribattezzato come Sanremo 70+1. Il conduttore ha salutato la kermesse con un boom di ascolti raggiunto dalla serata della finale. Durante la conferenza stampa d i domenica, il conduttore ha ringraziato la Rai e tutto il team per il lungo percorso svolto e ha lasciato la porta aperta ad una terza esperienza, ma senza essere categorico. Amadeus chiude il Festival di Sanremo Una serata record quella della finale del Festival di Sanremo che ha fatto il record di ascolti con 13’230’000 spettatori e il 49,9% di share per la prima parte della serata e 7’730’000 spettatori con il 62,5% di share per la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021)spegne le luci del palco dell’Ariston e su tutto ildi2021, ribattezzato come70+1. Il conduttore ha salutato la kermesse con un boom diraggiunto dalla serata della finale. Durante la conferenza stampa d i domenica, il conduttore ha ringraziato la Rai e tutto il team per il lungo percorso svolto e ha lasciato la porta aperta ad una terza esperienza, ma senza essere categorico.ildiUna serata record quella della finale deldiche ha fatto il record dicon 13’230’000 spettatori e il 49,9% di share per la prima parte della serata e 7’730’000 spettatori con il 62,5% di share per la ...

Advertising

ModaCorriere : RT @Corriere: Sanremo, Amadeus non chiude: «Il tris nel 2022? Serve un’idea» - fabioboss_g : RT @pirata_21: #Sanremo2021, Amadeus non chiude: «Il tris nel 2022? Serve un’idea». E se provassimo con delle canzoni?? - pirata_21 : #Sanremo2021, Amadeus non chiude: «Il tris nel 2022? Serve un’idea». E se provassimo con delle canzoni?? - Italia_Notizie : Sanremo, ascolti non decollano. Spunta Amadeus ter: 'Un'idea' - antartvde : RT @itsmwengo: Sanremo che si chiude con Fiorello che urla ‘Siamo fuori di testa’ e Amadeus che risponde ‘Ma diversi da loro’, siete voi S… -