Alunni in Dad, ma i congedi parentali non ci sono. E chi non può prendere ferie o lavorare a casa? ‘Il governo ha sottovalutato il problema’ – Le storie (Di domenica 7 marzo 2021) “Il governo ha sottovalutato il problema oppure non ha ben chiara la situazione: in zona rossa (come in arancione rafforzato) si fa didattica a distanza ma le fabbriche sono aperte e i lavoratori le devono mandare avanti. A questo si doveva pensare prima di chiudere”. Michele Bulgarelli, segretario generale della Fiom di Bologna, riporta la voce di tutte le famiglie messe in crisi dalle nuove, indispensabili restrizioni anti Covid. Dall’8 marzo tre studenti su 4 faranno lezione da casa e per molti il ritorno in Dad è scattato già nei giorni scorsi. Ma la misura prevista dal Dpcm che punta a frenare la terza ondata non è andata di pari passo con i necessari aiuti, a partire dai congedi parentali Covid. La ministra Elena Bonetti ha annunciato che saranno inseriti nel decreto Sostegno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “Ilhail problema oppure non ha ben chiara la situazione: in zona rossa (come in arancione rafforzato) si fa didattica a distanza ma le fabbricheaperte e i lavoratori le devono mandare avanti. A questo si doveva pensare prima di chiudere”. Michele Bulgarelli, segretario generale della Fiom di Bologna, riporta la voce di tutte le famiglie messe in crisi dalle nuove, indispensabili restrizioni anti Covid. Dall’8 marzo tre studenti su 4 faranno lezione dae per molti il ritorno in Dad è scattato già nei giorni scorsi. Ma la misura prevista dal Dpcm che punta a frenare la terza ondata non è andata di pari passo con i necessari aiuti, a partire daiCovid. La ministra Elena Bonetti ha annunciato che saranno inseriti nel decreto Sostegno, ...

