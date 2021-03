Allora forse dagli anni Sessanta qualche piccolo passo avanti lo abbiamo fatto! (Di domenica 7 marzo 2021) Quando mi sposai, nel settembre del 1963, mia moglie aveva 20 anni e quindi, in base alle leggi dell’epoca, era minorenne e aveva bisogno del consenso del padre, che era un cattolico intransigente. Così mi toccò il matrimonio in Chiesa, dove ci fu consegnato un libretto che ho ripescato per caso fra le vecchie carte. Non posso riportare qui la copertina, che ha come titolo Armonia di anime, come cornice degli angioletti e come scritta a fondo di pagina il richiamo al vangelo di Matteo: “Ciò che Dio ha unito l’uomo non divida”. Ho però scannerizzato alcune pagine fra le più pazzesche, la cui lettura ci dice che qualche passo avanti lo abbiamo fatto. Riporto di seguito i brani salienti. Capitolo “Culle vuote” “Oggi una piaga terribile contamina e profana questo Sacramento. Il piano divino è rovesciato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Quando mi sposai, nel settembre del 1963, mia moglie aveva 20e quindi, in base alle leggi dell’epoca, era minorenne e aveva bisogno del consenso del padre, che era un cattolico intransigente. Così mi toccò il matrimonio in Chiesa, dove ci fu consegnato un libretto che ho ripescato per caso fra le vecchie carte. Non posso riportare qui la copertina, che ha come titolo Armonia di anime, come cornice degli angioletti e come scritta a fondo di pagina il richiamo al vangelo di Matteo: “Ciò che Dio ha unito l’uomo non divida”. Ho però scannerizzato alcune pagine fra le più pazzesche, la cui lettura ci dice chelofatto. Riporto di seguito i brani salienti. Capitolo “Culle vuote” “Oggi una piaga terribile contamina e profana questo Sacramento. Il piano divino è rovesciato e ...

