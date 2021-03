Alla Roma basta Mancini: batte il Genoa e 'vede' Juve e Milan (Di domenica 7 marzo 2021) La Roma batte 1 - 0 il Genoa nell'anticipo delle 12.30 della 26ª giornata di Serie A. Alla squadra di Fonseca basta la rete di Mancini al 24', arrivata sugli sviluppi di un corner battuto da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) La1 - 0 ilnell'anticipo delle 12.30 della 26ª giornata di Serie A.squadra di Fonsecala rete dial 24', arrivata sugli sviluppi di un corner battuto da ...

Advertising

repubblica : Sanremo 2021, Achille Lauro ultimo quadro: 'Dio benedica gli esseri umani': Ultimo quadro della settimana del Festi… - repubblica : Coronavirus Roma, Vaia (Spallanzani) shock: 'Qualcuno lavora perché il virus non finisca mai': Secondo il direttore… - TizianaFerrario : Il degrado alla #StazioneTermini dove poveri vagano dormono urinano a cielo aperto.Lo #Stadio che non si farà dopo… - isamiccoli52 : RT @fabiotonacci: 'Giorgia Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna elettorale', la rivelazione di un pentito alla… - amatorosalia1 : #ricordiamodomani #AntonelloVenditti nasce a Roma l’8 Marzo 1949 (sotto il segno dei ?? ??) e si avvicina alla mu… -