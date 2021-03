Addio al dottor Sartori, medico di famiglia e psicoterapeuta (Di domenica 7 marzo 2021) Il dottor Leonida Sartori ha perso la vita a 70 anni per una polmonite che ha aggravato in maniera irreversibile le sue condizioni di salute. medico di famiglia e psicoterapeuta, per trent'anni ha ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 7 marzo 2021) IlLeonidaha perso la vita a 70 anni per una polmonite che ha aggravato in maniera irreversibile le sue condizioni di salute.di, per trent'anni ha ...

Advertising

canale58 : Attualità - Il virus uccide un altro camice bianco, addio al dottor Luigi Russo: il cordoglio di Sturno e San Sossi… - igorlorenzo0 : RT @Letargo6: Witold Rogiewicz mentre si vaccinava prendeva in giro le teorie “no vax”,Pochi giorni dopo é deceduto durante la notte.Questo… - FernandaVigagni : Questo è il messaggio di addio sul sito internet della OViKlinic :“Di notte, il nostro amico e collaboratore, il do… - FernandaVigagni : Addio. Non ci mancherà. Avanti il prossimo. Il Dottor Witold Rogiewicz mentre si vaccinava in diretta, prendeva… - Tec_Ambientali : RT @Letargo6: Witold Rogiewicz mentre si vaccinava prendeva in giro le teorie “no vax”,Pochi giorni dopo é deceduto durante la notte.Questo… -