Addio a Roberto Sanna: il giovane malato di Sla ha scelto il suicidio assistito in Svizzera (Di domenica 7 marzo 2021) E' stato l'ultimo viaggio, quello in Svizzera, per Roberto Sanna, morto nella clinica a cui si era rivolto per il suicidio assistito. Il 34enne sardo era malato di Sla da oltre un anno e ad ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) E' stato l'ultimo viaggio, quello in, per, morto nella clinica a cui si era rivolto per il. Il 34enne sardo eradi Sla da oltre un anno e ad ...

