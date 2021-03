Achille Lauro | con 50 anni di ritardo rispetto alle donne | inaugura l’autocoscienza maschile

Leggi su tpi

(Di domenica 7 marzo 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Discutendo con amici e collaboratori artisti, produttori, musicisti, musicofili, intellettuali, critici, mi sono trovata a misurare con amarezza il grado di snobismo in un certo ambiente culturale. Io sono musicalmente ignorante, facevo la cubista negli’90, sono rimasta intrappolata dall’imprinting dell’elettronica, so di non avere voce in capitolo quando si parla di musica, e per darmi un tono ne ho fatto un vezzo. Infatti, non ho alcuna velleità di difenderecome musicista, non ne sarei capace, così come non potrei sperticarmi a commentare una cartella clinica o una sentenza. Ma di immaginario mi intendo. Ci lavoro da quando avevo 20 ...