Achille Lauro canta "C'est la vie", il petto trafitto da rose: «Dio benedica solo Noi» (Di domenica 7 marzo 2021) Achille Lauro Sanremo 2021 "C'est la vie", gran finale. – Domenica 7 marzo 2021. «Tutti con la stessa carne debole, la stessa rosa che ci trafigge il petto. Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita»: nelle battute conclusive della finale del Festival di Sanremo 2021 l'ultimo quadro di Achille Lauro. L'artista, che è stato introdotto dal ballerino Giacomo Castellana dell'Opera di Roma, ha cantato la sua "C'est la vie", in un omaggio all'orchestra. «Dio benedica solo noi, esseri umani», questo il tema dell'ultimo quadro di Achille Lauro. Tailleur doppiopetto ciclamino per il cantautore, che ha dedicato l'ultima sua performance all'orchestra, ...

