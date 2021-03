A Sanremo vince il rock dei Måneskin | “In 4 anni dai concerti per strada all’Ariston” Alla finalissima 13 milioni di spettatori Amadeus | “Ascolti premiano gli sforzi | ma è stato difficilissimo”

(Di domenica 7 marzo 2021) Polemica per l’invito che la Ferragni ha lanciato ai suoi follower per far votare il compagno Fedez. I vincitori: “Ma è normale, nessun problema”. Per l’anno prossimo si cambia, la Rai: “Largo ai giovani”

"Zitti e buoni" dei Maneskinil 71° Festival di. Per il gruppo la vittoria coincide con l'esordio all'Ariston. Hanno battuto nella terna finale la coppia Francesca Michielin - Fedez, secondi classificati ed Ermal ...E' il rock dei Maneskin con il brano Zitti e buoni a trionfare nella 71/a edizione del Festival di. Il gruppo lanciato da X Factor ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con Chiamami per nome, e Ermal Meta, super favorito della vigilia, terzo con Un milione di ...I Maneskin, vincitori di Sanremo 2021, hanno confermato dunque in conferenza stampa ... che si era abituati a vedere sul palco del festival -dice il gruppo- E l’avere vinto ci ha fatto capire che la ...Amadeus rispondendo quindi alle domande dei giornalisti ha deciso di scusarsi in prima persona. Ha spiegato che è stata una questione di tempi, di scaletta e nella corsa a rispettare quello che si dov ...