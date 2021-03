A Sanremo una lezione all’ipocrisia del buonismo e alle femministe. Beatrice Venezi, chapeau (Di domenica 7 marzo 2021) È calato il sipario sul palco più osservato d’Italia nel momento più duro per gli italiani. Nelle sue luci e nelle sue ombre l’Ariston lascia argomenti di dibattito, polemiche, canzoni. In questo tempo surreale si è aperta una finestra dalla quale provare a scorgere qualche passo di normalità, dove l’arena sono le parole, non il virus. Dove si sono riflesse quelle frasi che possono diventare un veicolo potente, in grado di far emergere visioni e contrapposizioni. Il caso più eclatante è stato lo schiaffo morale di Beatrice Venezi, giovane direttore d’orchestra, finita al centro di un enorme dibattito diventato anche politico per via di una sola frase: «Il mio mestiere ha un nome preciso, si chiama direttore d’orchestra». In poche parole e con il sorriso, Beatrice Venezi ha voltato le spalle a quel ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) È calato il sipario sul palco più osservato d’Italia nel momento più duro per gli italiani. Nelle sue luci e nelle sue ombre l’Ariston lascia argomenti di dibattito, polemiche, canzoni. In questo tempo surreale si è aperta una finestra dalla quale provare a scorgere qualche passo di normalità, dove l’arena sono le parole, non il virus. Dove si sono riflesse quelle frasi che possono diventare un veicolo potente, in grado di far emergere visioni e contrapposizioni. Il caso più eclatante è stato lo schiaffo morale di, giovane direttore d’orchestra, finita al centro di un enorme dibattito diventato anche politico per via di una sola frase: «Il mio mestiere ha un nome preciso, si chiama direttore d’orchestra». In poche parole e con il sorriso,ha voltato le spa quel ...

