A San Siro Gasperini conferma Sportiello: “L’Inter? Non è solo Lukaku e Lautaro” (Di domenica 7 marzo 2021) Il dubbio della vigilia sembra già sciolto: gioca Sportiello. E Gasperini lo spiega così: “Sportiello sta bene, ha fatto due ottime partite e anche col Crotone è stato abbastanza decisivo e merita di continuare e giocare anche domani. Quindi siete contenti? Vi ho già detto chi gioca tra lui e Gollini”. E aggiunge: “Per me non è una scelta diversa dalle altre, se hai due buoni portieri è giusto sfruttare il momento positivo di uno o dell’altro, non dev’essere per forza che uno gioca trenta partite e l’altro quel che resta. Anzi, può essere anche uno stimolo”. Fa piacere il fatto di poter avere i sudamericani anche a fine mese, visto il rinvio delle partite delle loro Nazionali? “È una buona notizia, ma il problema riguarda tutte le squadre, bisogna trovare soluzioni diverse per questi impegni”. A Gasp interessa la risposta della ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Il dubbio della vigilia sembra già sciolto: gioca. Elo spiega così: “sta bene, ha fatto due ottime partite e anche col Crotone è stato abbastanza decisivo e merita di continuare e giocare anche domani. Quindi siete contenti? Vi ho già detto chi gioca tra lui e Gollini”. E aggiunge: “Per me non è una scelta diversa dalle altre, se hai due buoni portieri è giusto sfruttare il momento positivo di uno o dell’altro, non dev’essere per forza che uno gioca trenta partite e l’altro quel che resta. Anzi, può essere anche uno stimolo”. Fa piacere il fatto di poter avere i sudamericani anche a fine mese, visto il rinvio delle partite delle loro Nazionali? “È una buona notizia, ma il problema riguarda tutte le squadre, bisogna trovare soluzioni diverse per questi impegni”. A Gasp interessa la risposta della ...

Ultime Notizie dalla rete : San Siro Atalanta, Gasperini: 'Inter candidata numero 1 allo Scudetto' BERGAMO - " Mai vittoriosi a San Siro con l' Inter ? Se c'è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona... ma domani la gara contro la prima in classifica ci dirà molto sulle nostre condizioni, hanno cambiato ...

