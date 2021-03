A Milano la zona Navigli torna a riempirsi per l’aperitivo: la polizia blocca l’accesso alla Darsena (Di domenica 7 marzo 2021) Folla di giovani sui Navigli a Milano, a una settimana dagli assembramenti – con tanto di rissa – che tanto hanno fatto rumore. Oggi, 7 marzo, molti giovani si sono radunati in zona Darsena per l’ora dell’aperitivo. Per questo, poco prima delle ore 18, è scattato il blocco dei punti di accesso alla Darsena, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti visti nell’ultimo weekend, con una folla di gente che aveva assediato il Naviglio e il rave party per dare l’addio alla zona gialla. Un’ora dopo circa, la zona ha iniziato lentamente a svuotarsi, complice la chiusura dei locali a cui era consentito l’asporto fino alle 18, mentre sono rimasti attivi i blocchi ai punti di accesso ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Folla di giovani sui, a una settimana dagli assembramenti – con tanto di rissa – che tanto hanno fatto rumore. Oggi, 7 marzo, molti giovani si sono radunati inper l’ora del. Per questo, poco prima delle ore 18, è scattato il blocco dei punti di accesso, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti visti nell’ultimo weekend, con una folla di gente che aveva assediato ilo e il rave party per dare l’addiogi. Un’ora dopo circa, laha iniziato lentamente a svuotarsi, complice la chiusura dei locali a cui era consentito l’asporto fino alle 18, mentre sono rimasti attivi i blocchi ai punti di accesso ...

