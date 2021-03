8 marzo, Usb sciopera e manifesta in tutta Italia contro sfruttamento lavoro donne (Di domenica 7 marzo 2021) Quattro gli appuntamenti dedicati alle lotte delle lavoratrici: Bologna, Pontedera, Roma e Napoli. Il 70% di chi ha perso il lavoro è donna Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Quattro gli appuntamenti dedicati alle lotte delle lavoratrici: Bologna, Pontedera, Roma e Napoli. Il 70% di chi ha perso ilè donna

