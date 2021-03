8 marzo, si cambia dalle parole (Di domenica 7 marzo 2021) C’è un disegno con un papà in giacca e cravatta, e una mamma con una bella gonna e i capelli raccolti. La frase a fianco dice: “Il papà lavora e la mamma stira”. Tratto da un libro di testo di scuola primaria. Italia, 2020. Di segnalazioni simili ne sono arrivate diverse, durante il mio mandato da Ministra. Si dirà: errori del passato, pubblicazioni ripetute per pigrizia o leggerezza, eredità di un immaginario lontano nel tempo. Mica tanto. Un istituto superiore di Roma, l’anno scorso, ha stabilito una “quota” massima per le studentesse, cioè un numero massimo di iscrizioni al femminile, per l’indirizzo scientifico: non potevano essere più di un terzo del totale. Idea per la verità nata in buona fede, con l’intento cioè di garantire una “riserva” per esemplari a rischio estinzione: le donne di scienza. Figure quasi mitologiche. 1600 anni fa Ipazia d’Alessandria veniva uccisa per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) C’è un disegno con un papà in giacca e cravatta, e una mamma con una bella gonna e i capelli raccolti. La frase a fianco dice: “Il papà lavora e la mamma stira”. Tratto da un libro di testo di scuola primaria. Italia, 2020. Di segnalazioni simili ne sono arrivate diverse, durante il mio mandato da Ministra. Si dirà: errori del passato, pubblicazioni ripetute per pigrizia o leggerezza, eredità di un immaginario lontano nel tempo. Mica tanto. Un istituto superiore di Roma, l’anno scorso, ha stabilito una “quota” massima per le studentesse, cioè un numero massimo di iscrizioni al femminile, per l’indirizzo scientifico: non potevano essere più di un terzo del totale. Idea per la verità nata in buona fede, con l’intento cioè di garantire una “riserva” per esemplari a rischio estinzione: le donne di scienza. Figure quasi mitologiche. 1600 anni fa Ipazia d’Alessandria veniva uccisa per ...

