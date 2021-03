8 marzo, l'Italia ha più astronome al mondo (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - E' l'Italia il Paese che conta il maggior numero di astronome e astrofisiche al mondo presenti nell'Uai. Stando allo studio "Women in Italian astronomy", più del 26% dei membri Italiani dell'Unione Astronomica Internazionale è donna, la percentuale di 'quota rosa' più alta fra i 107 Paese dell'Uai che, sul totale dei suoi 11.407 membri, conta solo il 18% di scienziate. Lo studio - firmato da Francesca Matteucci dell'Università di Trieste, Chairof Inaf Scientific Council, e da Raffaele Gratton, dell'Inaf Osservatorio Astronomico di Padova - colloca il nostro Paese in pole, seguito dalla Francia con il 24% di astronome nell'Uai e dalla Spagna (21%). "E' un'ottima notizia ma c'è ancora molto da fare per vedere una vera parità di genere le donne in ruoli apicali ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - E' l'il Paese che conta il maggior numero die astrofisiche alpresenti nell'Uai. Stando allo studio "Women inn astronomy", più del 26% dei membrini dell'Unione Astronomica Internazionale è donna, la percentuale di 'quota rosa' più alta fra i 107 Paese dell'Uai che, sul totale dei suoi 11.407 membri, conta solo il 18% di scienziate. Lo studio - firmato da Francesca Matteucci dell'Università di Trieste, Chairof Inaf Scientific Council, e da Raffaele Gratton, dell'Inaf Osservatorio Astronomico di Padova - colloca il nostro Paese in pole, seguito dalla Francia con il 24% dinell'Uai e dalla Spagna (21%). "E' un'ottima notizia ma c'è ancora molto da fare per vedere una vera parità di genere le donne in ruoli apicali ...

Advertising

lauraboldrini : Da oggi al 13 marzo @Coopitalia vende gli #assorbenti ad Iva ridotta al 4%. Una giusta iniziativa. Dovrebbe essere… - nzingaretti : Da metà marzo nel Lazio si potrà scaricare online il certificato vaccinale. Facciamo ogni sforzo per tornare a vive… - istsupsan : #covid19 - sale incidenza 0-18 anni, no variazioni stato clinico, asintomatico o lieve per il 74% - Tra ottobre e… - CinqueColonne : E' in arrivo una perturbazione (la numero 3 di marzo), che dal Mediterraneo sud-occidentale raggiungerà l’Italia ne… - uai_bot : RT @TV7Benevento: **8 marzo: Italia ha più astronome al mondo, sono il 21% nell'Uai** (3)... -